Через обстріл житлових кварталів Покровська Донецької області у понеділок, 7 серпня, кількість поранених зросла до 88 людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
Станом на 11:00 поранено 88 людей, семеро загинули. Відомо, що серед поранених двоє дітей 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових.
Загинули п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий.
— Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів, — додав очільник ОВА.
Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.
Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.
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Через обстріл житлових кварталів Покровська Донецької області у понеділок, 7 серпня, кількість поранених зросла до 88 людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
Станом на 11:00 поранено 88 людей, семеро загинули. Відомо, що серед поранених двоє дітей 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових.
Загинули п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий.
— Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів, — додав очільник ОВА.
Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.
Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.