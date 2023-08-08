Через обстріл житлових кварталів Покровська Донецької області у понеділок, 7 серпня, кількість поранених зросла до 88 людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Станом на 11:00 поранено 88 людей, семеро загинули. Відомо, що серед поранених двоє дітей 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових.

Загинули п’ятеро цивільних, рятувальник та військовий.

— Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів, — додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

Нагадаємо, вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина, ще тринадцять отримали поранення.