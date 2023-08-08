На Миколаївщині за добу вигоріло 20 гектарів сухої трави, чагарників та зернових на корені.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
За словами миколаївських вогнеборців, вони загасили 25 пожеж, які виникали на території області.
«У Баштанському — 8, Миколаївському — 5, Первомайському — 3, Вознесенському — 4, а також у місті — 5», — йдеться в повідомленні.
Варто додати, що займання спричинили необережне поводження з вогнем та підпали.
Нагадаємо, з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині оголосили червоний рівень пожежної небезпеки. У Миколаївській області протягом 12-13 липня фіксуватиметься надзвичайний, червоний, рівень пожежної небезпеки.
Також, нещодавно на Миколаївщині у селищі Лугове вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на звалищі побутових відходів КП «Коблівський сількомунгосп», яка тривала понад дві доби.
Перед тим, 5 липня, на Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.
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На Миколаївщині за добу вигоріло 20 гектарів сухої трави, чагарників та зернових на корені.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
За словами миколаївських вогнеборців, вони загасили 25 пожеж, які виникали на території області.
«У Баштанському — 8, Миколаївському — 5, Первомайському — 3, Вознесенському — 4, а також у місті — 5», — йдеться в повідомленні.
Варто додати, що займання спричинили необережне поводження з вогнем та підпали.
Нагадаємо, з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині оголосили червоний рівень пожежної небезпеки. У Миколаївській області протягом 12-13 липня фіксуватиметься надзвичайний, червоний, рівень пожежної небезпеки.
Також, нещодавно на Миколаївщині у селищі Лугове вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на звалищі побутових відходів КП «Коблівський сількомунгосп», яка тривала понад дві доби.
Перед тим, 5 липня, на Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.