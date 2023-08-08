З початку року на водних об'єктах Миколаївщини загинуло 16 осіб, троє з яких діти. Зокрема, працівники ДСНС врятували одну особу.

Про це повідомило в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

Загалом, за даними рятувальників, з початку року зареєстровано 18 подій на водних об'єктах.

Відомо, що за аналогічний період минулого року сталось 8 подій. Внаслідок, цього загинуло 7 людей, в тому числі 1 дитина.

Нагадаємо, у Миколаєві пляжі та прибережнізони відпочинку закриті для відвідування.

Раніше, мером Миколаєва Олександром Сєнкевичемповідомлялося, що на пляжах можна буде відпочивати, якщо рятівники ретельно дослідять прилеглу акваторію і розмінують усі ділянки.

Нещодавно стало відомо, що у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалістифіксують перевищення показників кишкової палички. Миколаївцям заборонили купатися у річках Інгулець та Південний Буг.