У Миколаєві затримали жінку, яка прийшла до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ обміняти підроблене тимчасове водійське посвідчення. Підробку одразу виявили, тепер їй загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області.

За словами працівник сервісного центру, мешканка Миколаєва вирішила обміняти посвідчення водія, тому, що воно не відображається у Дії. Однак, під час перевірки, адміністраторка центру встановила, що серія та номер посвідчення водія належить іншій особі.

Крім того, за фактом можливої підробки було викликано наряд поліції. Також правоохоронцям жінка розповіла, що саме рідний дядько допоміг їй купити водійські права.

Раніше повідомлялось, жителька Миколаєва організувала злочинну групу, яка допомагала громадянам призовного віку виїхати за кордон. Одним зі способів була підробка свідоцтв про народження вигаданих дітей для нібито підтвердження наявності статусу багатодітного батька.