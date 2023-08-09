На Одещині на водоймі загинув дідусь, який намагався витягнути на берег надувний матрац зі своїми онучками.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Стало відомо, що 7 серпня в Одеському районі під час відпочинку дві дівчинки 16 та 13 років опинилися далеко від берега на надувному матраці. За словами очевидців, діти ймовірно злякалися та почали кликати на допомогу.

Зокрема, їх 65-річний дідусь швидко відреагував на заклики та підплив до дівчат. Проте, одна з дівчинок обхопила дідуся, через що дідусь почав тонути. Місцевий підліток побачив це і вирішив допомогти.

Так, разом з іншими хлопцями, йому вдалося врятувати двох дівчат, але дідусь загинув. Його тіло виявили водолази ДСНС та дістали з води.

«Відпочинок на воді, на жаль, може стати причиною трагічних наслідків. Особливо уважними необхідно бути із різними плавзасобами. Дотримання елементарних правил перебування на водоймах рятує життя», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.