В Харківській області в руках 11-річної дівчинки вибухнув планшет. Внаслідок, ураження струмом дитина отримала несумісні з життям травми.

Про це повідомила поліція Харківщини.

За словами правоохоронців, дівчинка вдома грала на планшеті та пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дитина загинула.

«Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті.

Крім того, з місця події працівники поліції вилучили речові докази для встановлення всіх обставин загибелі дівчинки.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.