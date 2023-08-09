В Харківській області в руках 11-річної дівчинки вибухнув планшет. Внаслідок, ураження струмом дитина отримала несумісні з життям травми.
Про це повідомила поліція Харківщини.
За словами правоохоронців, дівчинка вдома грала на планшеті та пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дитина загинула.
«Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті.
Крім того, з місця події працівники поліції вилучили речові докази для встановлення всіх обставин загибелі дівчинки.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
В Харківській області в руках 11-річної дівчинки вибухнув планшет. Внаслідок, ураження струмом дитина отримала несумісні з життям травми.
Про це повідомила поліція Харківщини.
За словами правоохоронців, дівчинка вдома грала на планшеті та пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дитина загинула.
«Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті.
Крім того, з місця події працівники поліції вилучили речові докази для встановлення всіх обставин загибелі дівчинки.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, через те, він загинув на місці.