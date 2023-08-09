За минулу добу, українські воїни вдарили по російських пунктах управління, ворожій артилерії на позиціях, станціях радіоелектронної боротьби та складах боєприпасів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два ворожі пункти управління, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби», — йдеться в повідомленні.

Нещодавно, Сили оборони України ліквідували російський гелікоптер Ка-52 у Запорізькій області.