Українські прикордонники «Сталевого кордону» посадили новітній російський безпілотник «Елерон Т-16».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Відомо, що ворожу техніку ліквідували на Харківському напрямку. Російський дрон посадили за допомогою антидронової рушниці.

«Сьогодні зранку групою з протидії безпілотним апаратам прикордонників «Сталевого кордону» було посаджено нового для нас птаха – «Елерон Т-16». Птах незвичний для нас, бачимо його вперше», — прокоментував приземлення ворожого дрона прикордонник на псевдо «Слон».

Нещодавно, авіація ЗСУ нанесла 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.