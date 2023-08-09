Українські прикордонники «Сталевого кордону» посадили новітній російський безпілотник «Елерон Т-16».
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Відомо, що ворожу техніку ліквідували на Харківському напрямку. Російський дрон посадили за допомогою антидронової рушниці.
«Сьогодні зранку групою з протидії безпілотним апаратам прикордонників «Сталевого кордону» було посаджено нового для нас птаха – «Елерон Т-16». Птах незвичний для нас, бачимо його вперше», — прокоментував приземлення ворожого дрона прикордонник на псевдо «Слон».
Нещодавно, авіація ЗСУ нанесла 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.
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Українські прикордонники «Сталевого кордону» посадили новітній російський безпілотник «Елерон Т-16».
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Відомо, що ворожу техніку ліквідували на Харківському напрямку. Російський дрон посадили за допомогою антидронової рушниці.
«Сьогодні зранку групою з протидії безпілотним апаратам прикордонників «Сталевого кордону» було посаджено нового для нас птаха – «Елерон Т-16». Птах незвичний для нас, бачимо його вперше», — прокоментував приземлення ворожого дрона прикордонник на псевдо «Слон».
Нещодавно, авіація ЗСУ нанесла 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.