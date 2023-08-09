Ввечері, 8 серпня, у Первомайську, що на Миколаївщині горіли торговельні павільйони на центральному ринку.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

За даними вогнеборців, коли вони прибули на місце пожежі вогнем вже було охоплено 16 павільйонів з харчовими продуктами, побутовими товарами та одягом.

Через велику площу займання існувала загроза збільшення масштабів горіння, полум’я могло перекинутись на поруч розташовані павільйони.

За приблизно 40 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу на площі 110 квадратних метрів.

Причина займання наразі встановлюється.

За минулу добу вогнеборці на Миколаївщині ліквідували 25 пожеж та ДСНС закликали мешканців бути обачнішими з вогнем.