У місті Сергієв Посад у Московській області пролунав вибух. ЗМІ повідомляють, що подія сталася в ангарі з піротехнікою на оптико-механічному заводі, який виробляє приціли, прилади нічного бачення та інше.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що вибух пролунав на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді. Там оголошено евакуацію, на місце прибули силовики і голова округу.

Telegram-канал Baza повідомляє, що стався вибух на складі з піротехнікою. Є щонайменше 22 поранених. Під завалами можуть перебувати люди. На місце приїхало більше десятка машин швидкої допомоги.

Екстрені служби у коментарі «ТАСС» підтвердили, що причиною вибуху нібито був людський фактор. Зруйновано склад на площі 1,6 тисяч квадратних метрів.

Також зазначається, що завод виробляє, зокрема, оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі та інше. Влітку минулого року на цьому заводі сталася пожежа. Повідомлялось, що палали складські приміщення.

Нагадаємо, що 7 липня у Чапаєвську Самарської області відбувся вибух на заводі «‎Промсинтез»‎, який займається виробництвом вибухових речовин.