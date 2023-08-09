Мешканця Миколаївщини засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за допомогу окупантам у псевдореферендумі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Відомо, що правопорушник з 23 по 27 вересня 2022 року брав участь у проведенні організованого окупаційною владою Росії так званого референдуму щодо виходу зі складу України та приєднання до Росії тимчасово окупованої території Миколаївської області.

Також, колаборант давав інтерв'ю російському телеграм-каналу, в якому просував наративи росіян.

Зокрема, засуджений для російських військовослужбовців з власної ініціативи ремонтував та перешивав військовий формений одяг і взуття.

Крім того, після деокупації населеного пункту 16 листопада 2022 року зловмисника було затримано.

Наразі слідчі обрали чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.

Раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень.

Також у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.



