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Російська армія накрила артилерійським вогнем дитячий садок у Херсоні.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, унаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.

Разом з тим, ворог пошкодив енергетичний обʼєкт. Через російський обстріл без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади.

Повідомляють, що найближчим часом на місце вирушать енергетики, аби відновити електропостачання.