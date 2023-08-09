Російська армія накрила артилерійським вогнем дитячий садок у Херсоні.
Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, унаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.
Разом з тим, ворог пошкодив енергетичний обʼєкт. Через російський обстріл без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади.
Повідомляють, що найближчим часом на місце вирушать енергетики, аби відновити електропостачання.
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Російська армія накрила артилерійським вогнем дитячий садок у Херсоні.
Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації, унаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.
Разом з тим, ворог пошкодив енергетичний обʼєкт. Через російський обстріл без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади.
Повідомляють, що найближчим часом на місце вирушать енергетики, аби відновити електропостачання.