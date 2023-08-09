Правоохоронці викрили жителя Миколаївської області, який у себе на городі вирощував 104 куща коноплі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

За словами слідчих, в одному з сіл Веснянської громади Миколаївського району на території приватного домоволодіння чоловік вирощують нарковмісні рослини.

«Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких відносно правопорушника будуть прийняті подальші процесуальні рішення», — йдеться в повідомленні.

За незаконне вирощування та подальше зберігання наркотичної речовини чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали офіцера поліції, який продавав наркотики. За даними слідства, старший лейтенант поліції, з метою збуту придбав у невстановленої особи наркотичні та психотропні речовини – канабіс та амфетамін. Отримавши «товар», він розфасував речовину по пакунках. Надалі він зробив три схованки-закладки на території Миколаєва.

Нещодавно, поліція Миколаєва затримала місцевого жителя з пакетом наркотичних речовин, який розкладав по місту закладки.