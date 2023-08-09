У Миколаєві шахраї ошукали 54-річну жінку на 25 тисяч гривень пообіцявши їй грошову допомогу.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської поліції.

До відділення Миколаївського райуправління звернулася мешканка Миколаєва із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Зі слів потерпілої, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про можливість отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням вона ввела свій мобільний номер, до якого була прив’язана банківська карта. Через деякий час із її рахунку були списані майже 25 тисяч гривень.

У поліції нагадують, щоб не стати жертвою шахраїв потрібно дотримуватись правил:

Брати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

Н е вводити свої особисті дані банківських платіжних карток на незнайомих вебсайтах;

Н е переходити за сумнівними посиланнями;

П еревіряти чи існують такі організації, від імені яких надсилають листи про можливість отримання грошової допомоги.