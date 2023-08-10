У Ставропольському краї Російської Федерації горить військова частина.

Про це заявив голова Георгієвського міського округу Андрій Зайцев.

За його словами, загоряння сталось на речовому складі площею 300 квадратних метрів.

«На території військової частини по вулиці Лермонтова в Георгієвську спостерігалося сильне задимлення», — йдеться у повідомленні.

Голова округу додав, що наразі на місці працює пожежна служба самої військової частини, також направлено техніку з Георгієвської та Горячеводської пожежних служб.

Нагадаємо, нещодавно, уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

Раніше дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.