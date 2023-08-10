Співробітника німецького Бундесверу затримано за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє Welt.

Вчора, стало відомо, що Федеральна прокуратура в Карлсруе заарештувала громадянин Німеччини Томас Х.

Як зазначає видання, починаючи з травня 2023 року, правопорушник кілька разів за власною ініціативою зв'язувався з генеральним консульством Росії в Бонні та Берліні й пропонував співпрацю.

Зокрема, одного разу він передав інформацію, яку отримав у ході своєї професійної діяльності.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.

Раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень.

Також у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.