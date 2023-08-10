Від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 499 українських дітей, ще 1095 отримали поранення.
Про це проінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що через російське вторгнення найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 97, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, та Луганській — 67.
«Більше ніж 1594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 499 дітей загинули та понад 1095 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.
Ці цифри, на жаль, не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, на Херсонщині загинуло двоє дітей. У Херсонській області війська РФ за добу здійснили 74 обстріли з важкої артилерії та «Градів», загинули троє людей, серед них – діти.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 499 українських дітей, ще 1095 отримали поранення.
Про це проінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що через російське вторгнення найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 97, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, та Луганській — 67.
«Більше ніж 1594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 499 дітей загинули та понад 1095 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.
Ці цифри, на жаль, не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, на Херсонщині загинуло двоє дітей. У Херсонській області війська РФ за добу здійснили 74 обстріли з важкої артилерії та «Градів», загинули троє людей, серед них – діти.