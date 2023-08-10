Від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 499 українських дітей, ще 1095 отримали поранення.

Про це проінформувала пресслужба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що через російське вторгнення найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 97, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, та Луганській — 67.

«Більше ніж 1594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 499 дітей загинули та понад 1095 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Ці цифри, на жаль, не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, на Херсонщині загинуло двоє дітей. У Херсонській області війська РФ за добу здійснили 74 обстріли з важкої артилерії та «Градів», загинули троє людей, серед них – діти.