В авокадо із Перу (виробник: Agro San Jacinto S.A.C.), партію якого завезли до України, знайшли небезпечну речовину кадмій.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Вирощене в Перу Авокадо експортували в Україну із Польщі (оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl).

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області просить негайно проінформувати про це за телефонами: (0512) 30-43-25, (0512) 30-43-14 та e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua.

Кадмій (Cd) — отруйний важкий метал. Він токсичний для людини навіть у дуже низьких концентраціях. Гостре отруєння через їжу та напої з дуже високим вмістом кадмію викликає шлунково-кишкові проблеми, зокрема лише через кілька хвилин після прийому. Також «мішенню» металу при високих концентраціях є нирки.

Нагадаємо, на Одещині четверо людей загинули та семеро потрапили до лікарні у важкому стані внаслідок отруєння сурогатним алкоголем .