Вчора, 9 серпня, підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області шість разів залучались на ліквідацію пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За словами працівників ДСНС, протягом доби вигоріло майже 9 га сухостою. Зазначається, що переважна більшість — горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці.

Зокрема, одна з пожеж зареєстрована на відкритих території Воскресенської територіальної громади. Тут загорівся сухостій та пожнивні залишки, вогонь перекинувся на територію поряд розташованого підприємства. Зайнялось сміття, існувала загроза подальшого розповсюдження полум'я.

«О 20:58 пожежу загасили на загальній площі 450 квадратних метрів, 50 квадратних метрів з яких — сміття на території підприємства», — йдеться в повідомленні.

Також миколаївські вогнеборці додають, що більшості випадків спричинило займання необережне поводження з вогнем, в одному — навмисний підпал.