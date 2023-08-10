Вчора, 9 серпня, підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області шість разів залучались на ліквідацію пожеж.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За словами працівників ДСНС, протягом доби вигоріло майже 9 га сухостою. Зазначається, що переважна більшість — горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці.
Зокрема, одна з пожеж зареєстрована на відкритих території Воскресенської територіальної громади. Тут загорівся сухостій та пожнивні залишки, вогонь перекинувся на територію поряд розташованого підприємства. Зайнялось сміття, існувала загроза подальшого розповсюдження полум'я.
«О 20:58 пожежу загасили на загальній площі 450 квадратних метрів, 50 квадратних метрів з яких — сміття на території підприємства», — йдеться в повідомленні.
Також миколаївські вогнеборці додають, що більшості випадків спричинило займання необережне поводження з вогнем, в одному — навмисний підпал.
Нагадаємо, на Миколаївщині рятувальники загасили 14 пожеж. Горіла суха трава, поля, житловий будинок та звалище.
У понеділок, миколаївські вогнеборці врятували постраждалих та кота з палаючої квартири у п'ятиповерхівці.
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Вчора, 9 серпня, підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області шість разів залучались на ліквідацію пожеж.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За словами працівників ДСНС, протягом доби вигоріло майже 9 га сухостою. Зазначається, що переважна більшість — горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці.
Зокрема, одна з пожеж зареєстрована на відкритих території Воскресенської територіальної громади. Тут загорівся сухостій та пожнивні залишки, вогонь перекинувся на територію поряд розташованого підприємства. Зайнялось сміття, існувала загроза подальшого розповсюдження полум'я.
«О 20:58 пожежу загасили на загальній площі 450 квадратних метрів, 50 квадратних метрів з яких — сміття на території підприємства», — йдеться в повідомленні.
Також миколаївські вогнеборці додають, що більшості випадків спричинило займання необережне поводження з вогнем, в одному — навмисний підпал.
Нагадаємо, на Миколаївщині рятувальники загасили 14 пожеж. Горіла суха трава, поля, житловий будинок та звалище.
У понеділок, миколаївські вогнеборці врятували постраждалих та кота з палаючої квартири у п'ятиповерхівці.