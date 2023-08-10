Сьогодні, 10 серпня, в частині Миколаєва припинено подачу води в мікрорайоні Казарського.

Про це повідомили у «Миколаївводоканал».

Вказується, що води не буде з 10 до 15 години.

У водоканалі повідомляють, що причина — аварія на водопровідній мережі.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не знає, чому при проведенні робіт по реконструкції водогону замість пересадки дерев, вирішили їх знести.