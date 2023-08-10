В Еквадорі під час передвиборчого заходу застрелили кандидата у президенти Фернандо Вільявісенсіо, який активно критикував корупцію та організовану злочинність у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Місцеві ЗМІ повідомили про 30 пострілів під час події на півночі столиці Кіто. Відеозапис, опублікований у соціальних мережах, показує, як Фернандо Вільявісенсіо сідає в машину після заходу, перед тим, як пролунали звуки очевидної стрілянини та криків. ЗМІ пишуть, що його було вбито трьома пострілами в голову.

— Це політичний злочин, який має характер тероризму, і ми не сумніваємося, що це вбивство є спробою саботувати виборчий процес, — сказав у відеозверненні після зустрічі з представниками служби безпеки та виборчого процесу президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який йде у відставку.

Він також оголосив триденну жалобу та надзвичайний стан, заявивши, що військові мобілізуються, щоб гарантувати безпеку. Голосування за нового президента відбудеться, як і планувалося, 20 серпня, додав він.

Офіс генерального прокурора повідомив, що один підозрюваний у злочині пізніше помер від поранень, отриманих у перестрілці. Унаслідок нападу постраждали ще дев’ять осіб, у тому числі кандидат у депутати і двоє поліцейських.

Пізніше в офісі повідомили, що наразі заарештували шістьох осіб у причетності до злочину під час рейдів у Кіто.

Як зазначається, Фернандо Вільявісенсіо обіцяв боротися з корупцією та зменшити ухилення від податків у разі його обрання. Згідно з опитуваннями, його підтримка становила 7,5%, він посідав п’яте місце з восьми кандидатів.

Партія Фернандо Вільявісенсіо Movimiento Construye заявила, що раніше озброєні люди напали на її офіси в Кіто. Нещодавно у партії дискутували щодо того, чи варто призупинити передвиборчу кампанію через політичне насильство, включаючи липневе вбивство мера Манти. Однак Вільявісенсіо виступив проти призупинення, заявивши, що «мовчати і ховатися в моменти, коли злочинці вбивають громадян і владу, є актом боягузтва».

Політик був відвертим критиком колишнього президента Рафаеля Корреа і був засуджений до 18 місяців ув’язнення за наклеп через заяви, зроблені проти експрезидента. Він втік на територію корінного населення в Еквадорі, а пізніше отримав притулок у Перу.

Нагадаємо, у 2021 році озброєні люди обстріляли автомобіль генерала Уганди і міністра праці Катумби Вамали, вбивши його дочку і водія при спробі замаху.