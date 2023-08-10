На Херсонщині російська армія з артилерії обстріляла селище Білозерка, є поранені серед людей, які отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.

Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. За фактом обстрілу Білозерської громади на Херсонщині розпочали розслідування.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму військові будівельники Росії зводять новий амфітеатр на території заповідника «Херсонес Таврійський».