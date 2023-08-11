Правоохоронці затримали фермерку-колаборантку, яка під час тимчасового захоплення територій Харківської області вивезла до Росії українське зерно на 13 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За словами слідчих, фермерка з Куп’янського району до повномасштабного вторгнення займалася вирощуванням і продажем гуртових партій зернових та олійних культур.

Зазначається, що на період окупації частини регіону жінка почала співпрацювати з окупантами та добровільно «зареєструвала» власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації держави-агресора.

Відомо, що у липні-серпні 2022 року на господарстві колаборантки зібрали понад дві тисячі тонн урожаю на майже 13 мільйонів гривень.

Потім колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрокомпаніям. Так, частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету Росії, як «податки».

Працівники СБУ додають, що після звільнення району жінка, намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, слідчі встановили її місцеперебування та затримали.

Зокрема, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

Наразі зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, мешканця Миколаївщини засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за допомогу окупантам у псевдореферендумі.