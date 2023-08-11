У Києві під час ранкової ворожої повітряної атаки зафіксоване падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«В Оболонському районі уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загоряння та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Згорання ліквідовано», — йдеться в повідомленні.
Інформації про потерпілих та травмованих немає, підкреслили у КМВА.
Нагадаємо, війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.
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У Києві під час ранкової ворожої повітряної атаки зафіксоване падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«В Оболонському районі уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загоряння та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Згорання ліквідовано», — йдеться в повідомленні.
Інформації про потерпілих та травмованих немає, підкреслили у КМВА.
Нагадаємо, війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.