У Києві під час ранкової ворожої повітряної атаки зафіксоване падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«В Оболонському районі уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загоряння та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Згорання ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

Інформації про потерпілих та травмованих немає, підкреслили у КМВА.

Нагадаємо, війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.