На Одещині правоохоронці затримали депутата, голову однієї з районних рад, який викрав катер Держекоінспекції вартістю у два мільйони гривень.

Про це повідомляє МВС України.

— Дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів, — йдеться в повідомленні.

Катер «сховали» на території рибацького комплексу. Чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним.

Відтак своїми діями фігурант спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 мільйони 690 тисяч гривень збитків.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та арешту майна.

Нагадаємо, в Херсонській області російські війська забрали 13 суден миколаївської компанії «Грейн-Трансшипмент» та використовують їх для будівництва понтонних переправ, необхідних для перекидання техніки.