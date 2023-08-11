Прокурори повідомили про підозру двом мешканцям Миколаївщини про несплату податків в особливо великому розмірі.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, підприємці у 2020 році експортували сільськогосподарської продукції на 340 мільйонів гривень.
Виторг на рахунки не повернули та подали до податкових органів неправдиві звіти. Як наслідок, у встановлені чинним законодавством строки не сплатили податок на прибуток на загальну суму майже 60 мільйонів гривень.
Наразі проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України.
Нагадаємо, житель Южноукраїнська підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.
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Прокурори повідомили про підозру двом мешканцям Миколаївщини про несплату податків в особливо великому розмірі.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, підприємці у 2020 році експортували сільськогосподарської продукції на 340 мільйонів гривень.
Виторг на рахунки не повернули та подали до податкових органів неправдиві звіти. Як наслідок, у встановлені чинним законодавством строки не сплатили податок на прибуток на загальну суму майже 60 мільйонів гривень.
Наразі проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України.
Нагадаємо, житель Южноукраїнська підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.