Прокурори повідомили про підозру двом мешканцям Миколаївщини про несплату податків в особливо великому розмірі.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підприємці у 2020 році експортували сільськогосподарської продукції на 340 мільйонів гривень.

Виторг на рахунки не повернули та подали до податкових органів неправдиві звіти. Як наслідок, у встановлені чинним законодавством строки не сплатили податок на прибуток на загальну суму майже 60 мільйонів гривень.

Наразі проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Южноукраїнська підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.