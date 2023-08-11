На Херсонщині, поблизу одного з населених пунктів вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету «Точка-У».

У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) повідомили, що ракету виявили в полі та вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою.

Вони зазначили, що враховуючи те під яким кутом вона увійшла в землю, було встановлено, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій.

«Знайдена ракета — це частина радянського зразка «Точка-У» з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. Вибухова хвиля від підриву мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювало те, що ракета влучила неподалік важливих ліній комунікацій. Тому, ракету транспортували, аби максимально безпечно знешкодити. Бойову частину закопали у котлован, щоб ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко», — проінформували в МВС.



