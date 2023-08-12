У п'ятницю ввечері, 11 серпня, на автодорозі між селом Богданівка та селом Мар'ївка Миколаївської області сталося зіткнення автомобілів Mitsubishi L 200 та АЗЛК-2141 «Москвич».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Миколаївської області.

Зазначається, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річний водій АЗЛК та 23-річний пасажир отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Однак, 21-річна пасажирка цього ж транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.

54-річний водій пікапа, внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п'яти до десяти років.

Варто додати, що за результатами проведення медичного огляду встановлено, що водій Mitsubishi був у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомлялось, що вдень, 10 серпня, в Миколаєві водій Volkswagen, рухаючись на великій швидкості по вулиці Велика Морська на полосі, відведеній для руху громадського транспорту, врізався в «Таврію».