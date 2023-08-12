У ОВА та міськраді розповіли про відновлення пошкоджених об’єктів області Кім та Сєнкевич Кім та Сєнкевич

Жителька села Киселівка про руйнування римо-католицького храму Село на Миколаївщині Село на Миколаївщині

Фермер розповів про окупацію села Киселівка на Миколаївщині

"Ти бендеровка і с*ка" - чоловік накинувся на жінку за українську мову в Миколаєві У відео звучить ненормативна лексика У відео звучить ненормативна лексика

Заступник міського голови Петров з місця нічного обстрілу 20 липня 2023 року 20 липня 2023 року

Нічний обстріл Миколаєва: 19 постраждалих, 1 загиблий Зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку Зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку

Вулиці Миколаєва під час сильної зливи 20 липня 20 липня

Занедбаний дитячий майданчик у містечку «Казка» Відео читача НикВести Відео читача НикВести

Можлива передача акваторії Миколаєва до АМПУ: Засідання громадської ради Директор з безпеки компанії «Нібулон» Андрій Волік Директор з безпеки компанії «Нібулон» Андрій Волік