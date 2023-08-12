Українські воїни ліквідували російську камеру відеоспостереження, яка використовувалася противником для моніторингу розвідданих.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що ЗСУ знищили ворожий об'єкт за допомогою ударного дрона-камікадзе.
«Пекельні жнива техніці ворога організували десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 12 серпня російські військові атакували Україну з південно-східного напрямку. Окупанти використали п’ять ударних безпілотників.
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Українські воїни ліквідували російську камеру відеоспостереження, яка використовувалася противником для моніторингу розвідданих.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що ЗСУ знищили ворожий об'єкт за допомогою ударного дрона-камікадзе.
«Пекельні жнива техніці ворога організували десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 12 серпня російські військові атакували Україну з південно-східного напрямку. Окупанти використали п’ять ударних безпілотників.