У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30. Усі члени екіпажу загинули після падіння військового літака.
Про це повідомляють росЗМІ.
Відомо, інцидент сталася 12 серпня під час виконання літаком навчально-тренувального польоту у Калінінградській області,
За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність.
Крім того, політ виконався без боєкомплекту.
Нещодавно, у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здіймається дим.
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У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30. Усі члени екіпажу загинули після падіння військового літака.
Про це повідомляють росЗМІ.
Відомо, інцидент сталася 12 серпня під час виконання літаком навчально-тренувального польоту у Калінінградській області,
За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність.
Крім того, політ виконався без боєкомплекту.
Нещодавно, у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здіймається дим.