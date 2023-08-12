У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30. Усі члени екіпажу загинули після падіння військового літака.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, інцидент сталася 12 серпня під час виконання літаком навчально-тренувального польоту у Калінінградській області,

За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність.

Крім того, політ виконався без боєкомплекту.

Нещодавно, у суботу, 12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здіймається дим.