Українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura, який відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідники додають, що на відео зафіксовані епізоди з полювання мисливців ГУР «на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі».

Нагадаємо, українські воїни ліквідували російську камеру відеоспостереження, яка використовувалася противником для моніторингу розвідданих.