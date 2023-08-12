Українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura, який відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Розвідники додають, що на відео зафіксовані епізоди з полювання мисливців ГУР «на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі».
Нагадаємо, українські воїни ліквідували російську камеру відеоспостереження, яка використовувалася противником для моніторингу розвідданих.
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Українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura, який відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Розвідники додають, що на відео зафіксовані епізоди з полювання мисливців ГУР «на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі».
Нагадаємо, українські воїни ліквідували російську камеру відеоспостереження, яка використовувалася противником для моніторингу розвідданих.