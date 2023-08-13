У суботу 12 серпня, о 17:26 та 18:16, російські війська завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше в ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують завдавати удари по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова, проте кількість снарядів у ворога зменшилася.