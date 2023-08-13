У суботу 12 серпня, о 17:26 та 18:16, російські війська завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Раніше в ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують завдавати удари по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова, проте кількість снарядів у ворога зменшилася.
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У суботу 12 серпня, о 17:26 та 18:16, російські війська завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Раніше в ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують завдавати удари по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова, проте кількість снарядів у ворога зменшилася.