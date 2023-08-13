На Херсонщині минулої доби ворог здійснив 61 обстріл. Троє людей дістали поранення.
Про цеповідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів», — зазначив він.
Олександр Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв’язку у Бериславі.
Через російську троє людей дістали поранення.
Нагадаємо, у суботу 12 серпня російські війська двічі завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
На Херсонщині минулої доби ворог здійснив 61 обстріл. Троє людей дістали поранення.
Про цеповідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів», — зазначив він.
Олександр Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв’язку у Бериславі.
Через російську троє людей дістали поранення.
Нагадаємо, у суботу 12 серпня російські війська двічі завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.