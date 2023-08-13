На Херсонщині минулої доби ворог здійснив 61 обстріл. Троє людей дістали поранення.

Про цеповідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів», — зазначив він.

Олександр Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та приміщення заводів у Херсоні; вежі мобільного зв’язку у Бериславі.

Через російську троє людей дістали поранення.

Нагадаємо, у суботу 12 серпня російські війська двічі завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.