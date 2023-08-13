Протягом суботи 12 серпня рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж в Миколаївській області.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Горіли суха трава, сміття, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського (Очаківська, Веснянська, Мішково-Погорілівська, Степівська громади), Баштанського (Баштанська, Снігурівська громади), Вознесенського (Веселинівська громада) районах області та у Миколаєві. Загальна площа, якою пройшов вогонь, склала понад 7,5 гектарів.
В одному випадку на території СТ «Вікторія» Веснянської громади Миколаївського району вогонь перекинувся на дерев’яну господарчу споруду. Черговим караулом 19 державної пожежно-рятувальної частини пожежу оперативно ліквідовано та врятовано від знищення два дачні будинки.
Загалом до гасіння пожеж залучалось 8 одиниць техніки та 31 чоловік особового складу ДСНС. Також на місцях працювали співробітники поліції.
Нагадаємо, тиждень тому під Миколаєвом, поблизу села Зайчевське, сталася масштабна пожежа трави та чагарників .
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Протягом суботи 12 серпня рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж в Миколаївській області.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Горіли суха трава, сміття, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського (Очаківська, Веснянська, Мішково-Погорілівська, Степівська громади), Баштанського (Баштанська, Снігурівська громади), Вознесенського (Веселинівська громада) районах області та у Миколаєві. Загальна площа, якою пройшов вогонь, склала понад 7,5 гектарів.
В одному випадку на території СТ «Вікторія» Веснянської громади Миколаївського району вогонь перекинувся на дерев’яну господарчу споруду. Черговим караулом 19 державної пожежно-рятувальної частини пожежу оперативно ліквідовано та врятовано від знищення два дачні будинки.
Загалом до гасіння пожеж залучалось 8 одиниць техніки та 31 чоловік особового складу ДСНС. Також на місцях працювали співробітники поліції.
Нагадаємо, тиждень тому під Миколаєвом, поблизу села Зайчевське, сталася масштабна пожежа трави та чагарників .