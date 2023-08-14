В Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті на Одещині під час перевірки з’ясували, що підопічних змушували працювати у закладі за «винагороду».

Також там виявили пацієнтку в ізольованому приміщенні, повідомили в Представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області.

Під час перевірки в інтернаті пояснили, що одну пацієнтку через напад агресії, який стався в неї напередодні, помістили в ізольоване приміщення.

При цьому, моніторингова група зазначає, що це зробили без відповідного спостереження за станом пацієнтки та обліку часу ізоляції.

«Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод», — зазначають в Представництві Уповноваженого.

Також під час перевірки виявили відсутність укриття в закладі та сигналу оповіщення «повітряна тривога». Крім того встановлено недотримання мінімальних норм житлової площі, а частина кімнат, в яких мешкають підопічні, потребують ремонту. Не всі пацієнти забезпечені приліжковими меблями, харчі зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без первинного пакування. Також є порушення права осіб з інвалідністю та маломобільних людей на доступність.

Деякі підопічні закладу розповіли, що працівники змушують їх виконувати роботу, зокрема мити інших підопічних, санітарно-гігієнічні приміщення та виконувати роботи по господарству.

Вихованці додали, що за виконану роботу їм видають цигарки та цукерки.

«З метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», — додали в Уповноваженого.

Нагадаємо, на початку року в Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником.