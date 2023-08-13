У Ічнянський громаді на Чернігівщині у водія, який систематично порушував комендантську годину і лякав селян, вилучили мотоцикл.

Про це пише «Час Чернігівський» з посиланням на старосту села Іржавець Сергія Сироту.

Староста села розповів, що основною причиною для вилучення транспортного засобу стали кілька порушень одним водієм.

— Декілька разів протягом року я попереджав про те, що заборонено: Їздити на транспортних засобах без фар, стоп-сигналів, вказівників поворотів, глушників вихлопних газів, шоломів тощо. Під час дії комендантської години. Чмир Сергій декілька разів свідомо ігнорував мої прохання, в тому числі й особисті. Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив по Іржавцю, Гужівці, Парафіївці на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому і без номерів. Більше того, звук мотоцикла без глушника нагадує звук шахеда, і жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу. На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край, — сказав він.