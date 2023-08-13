Рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив «попереджувальний» вогонь по суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.
Про це повідомило Міноборони РФ.
Росіяни скаржаться, нібито корабель не реагував на так звані «вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів».
Окупанти відкрили нібито «попереджувальний» вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.
Російські військові висадилися на судно і провели так званий «огляд».
Після цих дій «Сукра Окан» продовжив шлях до Ізмаїла.
Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив про відкриття реєстрації на прохід тимчасовими коридорами для торговельних суден у Чорному морі.
Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».
Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.
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Рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив «попереджувальний» вогонь по суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.
Про це повідомило Міноборони РФ.
Росіяни скаржаться, нібито корабель не реагував на так звані «вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів».
Окупанти відкрили нібито «попереджувальний» вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.
Російські військові висадилися на судно і провели так званий «огляд».
Після цих дій «Сукра Окан» продовжив шлях до Ізмаїла.
Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив про відкриття реєстрації на прохід тимчасовими коридорами для торговельних суден у Чорному морі.
Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».
Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.