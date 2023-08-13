Рано вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив «попереджувальний» вогонь по суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Росіяни скаржаться, нібито корабель не реагував на так звані «вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів».

Окупанти відкрили нібито «попереджувальний» вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових.

Російські військові висадилися на судно і провели так званий «огляд».

Після цих дій «Сукра Окан» продовжив шлях до Ізмаїла.

Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив про відкриття реєстрації на прохід тимчасовими коридорами для торговельних суден у Чорному морі.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».