Віталій Кінц

Кількість жертв внаслідок масштабного обстрілу Покровська 7 серпня знову збільшилася. У лікарні помер начальник 9 пожежно-рятувального загону Донецької області.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Вночі 13 серпня у Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечнікова зупинилося серце начальника 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца. Він отримав поранення під час ліквідації наслідків обстрілу Покровська.

«Під час повторного обстрілу Віталій Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер», — йдеться у повідомленні.

Таким чином кількість загиблих зросла до 10. Поранено було близько 90 людей.

Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 7 серпня завдали ракетних ударів «Іскандерами» по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ. Було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.