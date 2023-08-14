Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати про навчання, якщо ті не отримають російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу», — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем. Оскільки у Кремлі не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.

«Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти вилучають в українців паспорти на тимчасово захоплених територіях.