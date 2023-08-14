В неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що вчора 13 серпня, о 11:22, 15:10 та сьогодні, 14 серпня, о 3:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Вдень, 13 серпня, о 16:21 зафіксовано ворожі обстріли Очакова.
Крім того, вчора, 13 серпня, о 13:32 через ракетний обстріл поблизу населеного пункту Шевченківської громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави на відкритій території. Вогнеборці пожежу ліквідували площею 500 квадратних метрів.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, за минулу добу ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. В результаті атаки загинули 7 людей, з них — двоє дітей.
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В неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що вчора 13 серпня, о 11:22, 15:10 та сьогодні, 14 серпня, о 3:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Вдень, 13 серпня, о 16:21 зафіксовано ворожі обстріли Очакова.
Крім того, вчора, 13 серпня, о 13:32 через ракетний обстріл поблизу населеного пункту Шевченківської громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави на відкритій території. Вогнеборці пожежу ліквідували площею 500 квадратних метрів.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, за минулу добу ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. В результаті атаки загинули 7 людей, з них — двоє дітей.