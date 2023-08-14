В неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що вчора 13 серпня, о 11:22, 15:10 та сьогодні, 14 серпня, о 3:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Вдень, 13 серпня, о 16:21 зафіксовано ворожі обстріли Очакова.

Крім того, вчора, 13 серпня, о 13:32 через ракетний обстріл поблизу населеного пункту Шевченківської громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави на відкритій території. Вогнеборці пожежу ліквідували площею 500 квадратних метрів.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, за минулу добу ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. В результаті атаки загинули 7 людей, з них — двоє дітей.