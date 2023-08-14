Вночі 14 серпня росіяни завдали кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу «Калібр».

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

За даними військових, ворог тричі атакував вночі Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук та 8 ракет морського базування типу «Калібр».

БПЛА були зпущені з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» — з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат у районі Ялти).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони всі цілі знищені. Використовувалися зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття.

Попередньо, за даними Одеської ОВА, внаслідок нічної атаки поранення отримали троє людей, їм надається вся необхідна допомога.

Також стало відомо, що вибуховою хвилею у кількох будинках пошкоджено вікна та балкони, побито припарковані поруч автомобілі. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Крім того, внаслідок падіння уламків було пошкоджено гуртожиток одного із навчальних закладів та гіпермаркет.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що ракети, які летіли до Одеси, довелося збивати над житловими кварталами.

— Це означає, що саме туди ворог направляв ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа і в супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль та падіння тих предметів, які були у супермаркеті, — зазначила вона.

Також у мерії Одеси повідомили, що під час нічної атаки постраждали 7 навчальних закладів. У дитячих садках, школах та центрах розвитку пошкоджено вікна та двері.

Нагадаємо, в неділю,13 серпня, російські окупанти тричі обстріляли Очаківську громаду.