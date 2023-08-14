Вчора, 13 серпня, до рятувальників звернулися мешканці Баштанського району, що на Миколаївщині та попросили витягти їх корову яка впала у вигрібну яму.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, сталося це у селищі Казанка.

Рятувальникам спочатку довелося відкачувати воду з ями, а потім за допомогою мотузки та спецтехніки, яку надали місцеві, витягти худобу.

Нагадаємо, що протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині вогнеборці загасили дві пожежі на території приватних будинків та ще сім на відкритих територіях.