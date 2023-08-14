Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи «Вагнера». Вони розповсюджували пропаганду у Кракові та Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Маруша Камінського.

— ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи «Вагнера» у Кракові та Варшаві, — зазначив він.

За його словами, їм висунуто звинувачення шпигунстві, і їх було заарештовано.

Нагадаємо, уряд Польщі розглядає питання повного закриття польсько-білоруського кордону для захисту країни через «вагнерівців».