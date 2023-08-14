У Румунії в районі чорноморського курорту Костінешть вибухнула морська міна.

Подія, як пише «Europa Liberă România», сталась у понеділок, 14 серпня близько 9:00. За інформацією місцевих рятувальників, ніхто не постраждав.

Як повідомляють румунські ЗМІ, міна вибухнула, вдарившись об пірс перед готелем «Forum» у Костінешті. Рятувальники виявили другу міну, яка дрейфувала у воді неподалік.

На місце також відправили групу водолазів-саперів, які оцінять ситуацію та знешкодять усі знайдені міни.

Нагадаємо, що 7 серпня на узбережжя Миколаївської області під час шторму в морі винесло чергову морську міну.

26 березня у селі Сичавка Одеського району здетонувала морська міна російських окупантів, внаслідок чого було пошкоджено дачний будинок.

Також повідомлялося, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.