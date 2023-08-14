Станом на 14 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18509 цивільних об’єктів.
Про це інформує пресслужба Миколаївської ОВА.
Серед пошкоджених об’єктів є:
Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Крім того, зазначається, що без газопостачання залишилися всього 4094 споживачів.
Раніше також повідомлялося, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.
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Станом на 14 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18509 цивільних об’єктів.
Про це інформує пресслужба Миколаївської ОВА.
Серед пошкоджених об’єктів є:
Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
Крім того, зазначається, що без газопостачання залишилися всього 4094 споживачів.
Раніше також повідомлялося, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва виділили 40 мільйонів гривень.