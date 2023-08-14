У місті Миколаєві на річці Інгул потонула 38-річна жінка.

Подія трапилась зранку, 14 серпня, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Рятувальники дістали тіло жінки з води за допомогою надувного човна. Його знайшли на відстані близько 20 метрів від берега. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

На місці події працювали співробітники відділення аварійно-рятувальної частини спеціального призначення та водолазну групу 10 взводу державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України.

Відомо, що тіло жінки виявили на відстані близько 20 метрів від берега.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нещодавно, у місті Первомайську на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.