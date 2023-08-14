У Южноукраїнську затримали чоловіка, який організував угруповання, яке займалося виготовленням та збутом психотропів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що 41-річний мешканець Южноукраїнська запропонував чотирьом знайомим чоловікам віком від 34 до 40 років брати участь виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини – PVP.

Відомо, що організатор угруповання займався придбанням обладнанням необхідних для виготовлення психотропної речовини. Тож підшукав приміщення у садовому товаристві Вознесенського району, де фігуранти виробляли наркоречовину та надалі збували у Южноукраїнську та Первомайському районі.

За словами правоохоронців, у зловмисників вилучили близько 1,5 кілограма психотропів.

Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

Раніше повідомлялось, правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.

Також у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.