У Южноукраїнську затримали чоловіка, який організував угруповання, яке займалося виготовленням та збутом психотропів.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що 41-річний мешканець Южноукраїнська запропонував чотирьом знайомим чоловікам віком від 34 до 40 років брати участь виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини – PVP.
Відомо, що організатор угруповання займався придбанням обладнанням необхідних для виготовлення психотропної речовини. Тож підшукав приміщення у садовому товаристві Вознесенського району, де фігуранти виробляли наркоречовину та надалі збували у Южноукраїнську та Первомайському районі.
За словами правоохоронців, у зловмисників вилучили близько 1,5 кілограма психотропів.
Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.
Раніше повідомлялось, правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.
Також у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
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У Южноукраїнську затримали чоловіка, який організував угруповання, яке займалося виготовленням та збутом психотропів.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що 41-річний мешканець Южноукраїнська запропонував чотирьом знайомим чоловікам віком від 34 до 40 років брати участь виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини – PVP.
Відомо, що організатор угруповання займався придбанням обладнанням необхідних для виготовлення психотропної речовини. Тож підшукав приміщення у садовому товаристві Вознесенського району, де фігуранти виробляли наркоречовину та надалі збували у Южноукраїнську та Первомайському районі.
За словами правоохоронців, у зловмисників вилучили близько 1,5 кілограма психотропів.
Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.
Раніше повідомлялось, правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.
Також у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.