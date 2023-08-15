Сьогодні, 15 серпня, у Миколаєві по вулиці Нікольській загорівся автомобіль «Lexus RХ-350».
По прибуттю на місце займання рятувальники встановили, що автомобіль загорівся під час руху.
Як повідомляється, водійка разом з перехожими одразу почали гасити пожежу вогнегасниками.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів.
Наразі причина займання встановлюється.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці отримали обладнання від німецьких партнерів.
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Сьогодні, 15 серпня, у Миколаєві по вулиці Нікольській загорівся автомобіль «Lexus RХ-350».
По прибуттю на місце займання рятувальники встановили, що автомобіль загорівся під час руху.
Як повідомляється, водійка разом з перехожими одразу почали гасити пожежу вогнегасниками.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів.
Наразі причина займання встановлюється.
Нагадаємо, миколаївські вогнеборці отримали обладнання від німецьких партнерів.