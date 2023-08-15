Сьогодні, 15 серпня, у Миколаєві по вулиці Нікольській загорівся автомобіль «Lexus RХ-350».

По прибуттю на місце займання рятувальники встановили, що автомобіль загорівся під час руху.

Як повідомляється, водійка разом з перехожими одразу почали гасити пожежу вогнегасниками.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів.

Наразі причина займання встановлюється.

Нагадаємо, миколаївські вогнеборці отримали обладнання від німецьких партнерів.