У Чернігівській області, під Новгород-Сіверським, була спроба проникнення двох російських диверсійних груп.
Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв.
«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий пост спостереження. Завʼязався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира з диверсійних сил противника було завдано вогневого ураження з артилерії», — зазначив Сергій Наєв.
За його словами, одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв із підрозділами аероспостереження.
За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з пʼяти та семи бойовиків. Зазнавши втрат ворог відійшов у зворотному напрямку.
Нагадаємо, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів вглиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.
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У Чернігівській області, під Новгород-Сіверським, була спроба проникнення двох російських диверсійних груп.
Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв.
«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий пост спостереження. Завʼязався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира з диверсійних сил противника було завдано вогневого ураження з артилерії», — зазначив Сергій Наєв.
За його словами, одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв із підрозділами аероспостереження.
За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з пʼяти та семи бойовиків. Зазнавши втрат ворог відійшов у зворотному напрямку.
Нагадаємо, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів вглиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.