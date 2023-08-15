У Чернігівській області, під Новгород-Сіверським, була спроба проникнення двох російських диверсійних груп.

Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв.

«Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий пост спостереження. Завʼязався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира з диверсійних сил противника було завдано вогневого ураження з артилерії», — зазначив Сергій Наєв.

За його словами, одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв із підрозділами аероспостереження.

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з пʼяти та семи бойовиків. Зазнавши втрат ворог відійшов у зворотному напрямку.

Нагадаємо, підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів вглиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.