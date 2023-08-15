У понеділок 14 серпня, близько 2-ї години, поліцейські затримали нетверезого водія ВАЗ у центрі Миколаєва. Його водійське посвідчення мало ознаки підробки.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Миколаївщини.

Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд у встановленому законом порядку, на що останній погодився. Результат тесту становив 1,8 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

Під час складання адміністративних матеріалів та перевірки по наявних базах даних патрульні виявили, що водійське посвідчення мало явні ознаки підробки, а посвідчення з таким номером належить зовсім інший особі.

Тож інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП, а також викликали на місце події слідчих для встановлення всіх обставин справи.

Раніше миколаївські патрульні розшукали водія Subaru, що п'яним здійснив зіткнення з вантажівкою MAN та втік з місця ДТП.